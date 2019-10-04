Париж, , 08:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон затронул тему экологии во время дебатов по пенсионной реформе в городе Родез, сообщает Le Figaro.

«Мне нужно негодование, которое способствует борьбе с глобальным потеплением», — заявил Эммануэль Макрон во время дебатов по пенсионной реформе в городе Родез 3 октября.

«Возмущение молодежи по этому вопросу, мне нужно, чтобы мы двигались все вместе. Мне нужно негодование», — ответил президент студенту, который раскритиковал его за то, что он слишком мало делает для борьбы с глобальным потеплением.

Глава государства также заверил, что глобальное потепление «по меньшей мере так же важно, как и пенсии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отправился в город Родез на юге страны, чтобы провести «большие дебаты», посвященные вопросу пенсионной реформы.

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