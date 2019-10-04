Брюссель, , 08:28 — REGNUM В НАТО дали свой комментарий на то, что все участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовали и подписали «формулу Штайнмайера» для её имплементации в законодательство Украины.

«Мы принимаем к сведению подтверждение в контактной группе текста формулы Штайнмайера», — приводит УНН комментарий альянса по поводу согласования.

Также в сообщении НАТО отмечается, что такой шаг мог бы послужить поводом для выполнения Минских соглашений всеми сторонами конфликта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 октября, в Минске было подписано соглашение о механизме предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины. Такой вариант ранее предложил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.