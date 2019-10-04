Токио, , 08:23 — REGNUM На встречу руководителей внешнеполитических ведомств в формате G20 в Японии решено пригласить представителей еще девяти стран. Заявление об этом распространил японский МИД 4 октября.

Сообщается, что мероприятие должно пройти с 22 по 23 ноября в городе Нагоя. На него дополнительно пригласили министров иностранных дел Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Сенегала, Египта, Испании, Нидерландов, Чили и Новой Зеландии.

Напомним, «Большая двадцатка» (G20) была образована в конце 1990-х в ответ на азиатский финансовый кризис тех лет. Формат G7 был расширен, и в новую группу включили Индию, Китай, а также ряд других стран с развивающейся рыночной экономикой. В настоящее время Япония председательствует в G20. Саммит в данном формате проходил в конце июня в городе Осака.