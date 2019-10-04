Сочи, Краснодарский край, , 08:17 — REGNUM Многочисленные конфликтные точки на территории Евразии превратились в геополитические мины замедленного действия. Об этом заявил 3 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи, сообщили в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер назвал основные конфликтные точки на контенте: Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирия, палестино-израильский конфликт, а также напряженность вокруг Ирана.

Токаев считает, что в регионе существует острый дефицит доверия между основными игроками, а также возрождаются элементы «холодной войны», противостояние и санкции. «В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи для участия в заседании международного клуба «Валдай», который проходил с 30 сентября.

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