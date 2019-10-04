Кемерово, 4 октября 2019, 08:12 — REGNUM С рабочим визитом в Кузбасс прибыл заместитель министра спорта РФ Павел Новиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Замминистра осмотрит строящиеся и реконструируемые спортивные объекты Кемеровской области.
Павел Новиков вместе с губернатором региона Сергеем Цивилёвым посетят в Кемерове стадион «Химик», спортивно — развлекательный комплекс «Арена» и строительную площадку Ледового дворца. В Белово они осмотрят многофункциональный стадион «Металлург», а в Новокузнецке Дворец спорта «Кузнецких металлургов» и близлежащие к нему спортивные объекты, МАУФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва» по хоккею с шайбой.