Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил американского посла в Германии Ричарда Гренелла своим представителем на мирных переговорах между Сербией и Косово. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что американский лидер принял решение назначить посла США в Германии на ключевую должность в администрации.

«Ричард Гренелл будет одновременно спецпредставителем президента по мирным переговорам между Сербией и Косово и послом США в ФРГ», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отметим, ранее Ричарл Гренелл назывался в СМИ одним из кандидатов на должность нового главы дипломатического представительства США в России вместо Джона Хантсмана, покинувшего Москву.