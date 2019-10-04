Новосибирск, , 07:40 — REGNUM Разрешение на строительство бизнес-центра около лицея № 22 в Новосибирске будет аннулировано по решению суда, заявили в мэрии города.

«Мэрия города Новосибирска обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Новосибирской области с просьбой признать незаконным образование земельного участка площадью 4008 кв. м. Споры вокруг этого участка возле лицея № 22 «Надежда Сибири» длятся уже более года, — завили в администрации муниципалитета. — В результате рассмотрения иска 3 октября судом в полном объёме удовлетворены требования мэрии и принято решение исключить из единого государственного реестра недвижимости запись о данном земельном участке».

По данным новосибирского обкома КПРФ, компания «АльянсСтрой», которая проводила строительные работы возле лицея, подала иск в суд на администрацию учебного заведения, требуя взыскать 150 тысяч рублей понесённых судебных расходов.