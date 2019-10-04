Москва, , 07:27 — REGNUM Никогда еще экономическая мощь не конвертировалась в политические возможности без войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, разговоры о том, что ключевые возможности влиять на мир должны перейти к Азии, автоматически означают, что Запад должен что-то отдать, то есть поделиться. Но этого не будет никогда, потому что Запад власть никогда и никому добровольно не отдаст.

«Когда говорится, что надстройка — политическое влияние автоматически вытекает из экономических возможностей… Ребята, а где же Маркс? Все понимают прекрасно, что для того, чтобы конвертировалась экономическая мощь в политические возможности, нужна война, и что если бы это было не так, не было бы ни Первой, ни Второй мировой войны, и в этом весь смысл этой ситуации. Как пройти это без войны, мы не знаем, но что запахло этим и от конференции Валдайского клуба, и от ситуации, самое главное — это совершенно очевидно», — предостерег политолог.

Напомним, что с 30 сентября по 3 октября в Сочи прошло XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», темой которого стала «Заря Востока и мировое политическое устройство». Как заявил ранее по этому поводу Кургинян, Россия в настоящее время находится в состоянии неопределённости, поскольку сам мир застыл в «транзите».

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