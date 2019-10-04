Кемерово, , 07:14 — REGNUM Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв назвал начало работы Восьмого кассационного суда важным событием для правовой системы региона и всей Сибири, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда рассказываю о ходе его строительства, вижу комментарии такого плана: «Зачем нам этот суд?» Кассационный суд даст региону действительно много, — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Прежде всего, он сделает Кузбасс правовым центром Сибирского федерального округа».

По мнению губернатора Кузбасса, в Кемерово за судебной защитой будут обращаться не только жители области, но и ещё 11 регионов. Кроме того, «это десятки рабочих мест для выпускников юридических вузов».

«Увеличится поток приезжающих в регион, вместе с которым будет вестись улучшение транспортной доступности региона: больше пассажиров, значит больше поездов, самолетов, а это залог снижения стоимости билетов», — отметил Цивилёв. По словам Цивилёва, здание суда ещё строится: первая свая забита 14 декабря, сейчас идёт внутренняя отделка.