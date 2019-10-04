Челябинск, , 07:07 — REGNUM Один из заместителей главы Сосновского района Челябинской области арестован до 1 декабря. Решение вынес Центральный районный суд Челябинска, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Урал-пресс-информ», чиновник обвиняется в мошенничестве. Якобы он подписал документы о покупке у местного бизнесмена здания бывшего общежития под детский сад по завышенной цене — 46 млн рублей.

Сделка была совершена в 2017 году. По данным СМИ, бизнесмен также проходит по уголовному делу в качестве фигуранта и арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в администрации Сосновского района прошли обыски. Также был задержан и вице-мэр. Операцию провела ФСБ.

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