Сочи, Краснодарский край, , 07:03 — REGNUM Попытки других стран сдержать Китай приведут к негативным последствиям, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай».

»Я думаю, что это по определению невозможно. Тот, кто будет это делать, поймет, что это невозможно, и в ходе этих попыток будет наносить себе ущерб», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что развитие событий при попытках сдержать Китай может быть «деструктивным и вредным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин оценил роль Китая на энергетическом рынке России. По его словам, Россия стала крупнейшим экспортером нефти в КНР.

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