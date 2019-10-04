Москва, , 06:53 — REGNUM Отсутствие каких-либо четких движений президента России Владимира Путина в сторону стратегической определенности во внешней политике связано с тем, что весь мир находится в транзите, а Россия — в ожидании, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По его словам, нынешний мир находится в транзитном состоянии: Запад отказался от традиционных ценностей «несения бремени белых» в пользу постмодернизма и всех форм извращений, Азия переняла эстафету западных капиталистических ценностей на свой консервативный модернистский манер, существенная часть Ближнего Востока движется в сторону контрмодерна или вторичной архаизации, а Россия, глядя на это, выжидает.

«Стратегическое ожидание России заключается в том, что эпоха надежды вписывания в Запад кончилась по двум причинам: в этот Запад вписываться не хочется, да он и не берет, а переход в какое-то четвертое состояние задержался. Взять ли консервативные ценности самого Запада, взять ли ценности Азии консервативные, куда еще идти? Идет стратегическая пауза, но эта пауза хороша тем, что эпоха точного знания: «Идем на запад» закончилась, а новая эпоха начинается не в один год, «Валдай» — это транзит», — заявил Кургинян.

Напомним, что с 30 сентября по 3 октября в Сочи проходит XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», темой которого является «Заря Востока и мировое политическое устройство».