Москва, 4 октября 2019, 06:53 — REGNUM Отсутствие каких-либо четких движений президента России Владимира Путина в сторону стратегической определенности во внешней политике связано с тем, что весь мир находится в транзите, а Россия — в ожидании, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, нынешний мир находится в транзитном состоянии: Запад отказался от традиционных ценностей «несения бремени белых» в пользу постмодернизма и всех форм извращений, Азия переняла эстафету западных капиталистических ценностей на свой консервативный модернистский манер, существенная часть Ближнего Востока движется в сторону контрмодерна или вторичной архаизации, а Россия, глядя на это, выжидает.
Напомним, что с 30 сентября по 3 октября в Сочи проходит XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», темой которого является «Заря Востока и мировое политическое устройство».