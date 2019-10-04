Челябинск, , 06:52 — REGNUM В Челябинской области планы развития трёх городов будут курировать напрямую областное руководство. Это Магнитогорск, Челябинск и Копейск, заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

«Планы развития Челябинска, Копейска и Магнитогорска будет курировать непосредственно областное руководство», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер разделил регион на два «куста». В один вошли территории, расположенные на юге и в центре области (исключение составляет Магнитогорск), а во второй — муниципалитеты горнозаводской зоны и севера.

Это сделано для повышения эффективности управления территориями и для оперативного решения их проблем. Один из"кустов» будет курировать вице-губернатор Станислав Мошаров, а второй — его коллега Евгений Голицын.

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