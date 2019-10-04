Челябинск, , 06:43 — REGNUM В Челябинской области муниципалитеты будут курировать два заместителя губернатора. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер.

Будет создано два «куста». Один объединит муниципалитеты центра и юга региона, кроме Магнитогорска, а второй — территории юга и горнозаводской зоны.

Одним из них будет заниматься вице-губернатор Евгений Голицын, а вторым — его коллега Станислав Мошаров. Текслер призвал своих подчинённых всячески им помогать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области меняют принцип работы с муниципалитетами. Это делается в том числе для того, чтобы имеющиеся в территориях проблемы не скрывались внутри, а оперативно решались.

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