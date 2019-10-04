Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о своем долге бороться с коррупцией в Соединенных Штатах, в том числе и просить о помощи другие государства. Такую позицию американский лидер высказал на своей странице в Twitter.

«Как президент Соединенных Штатов, я имею абсолютное право, возможно даже долг, расследовать дела о коррупции, что включает в себя и просьбы о помощи от других стран», — заявил он.

Трамп добавил, что его призывы начать расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена не связаны с президентской кампанией, а связаны с «коррупцией в огромном масштабе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю и Украине стоило бы начать расследование деятельности экс-вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера. В ответ представители Демпартии Соединенных Штатов обвини его в призывах к вмешательству иностранных государств в американские выборы.

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