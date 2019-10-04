Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсуждал экс-вице-президента страны Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином еще в июне 2019 года в ходе телефонных переговоров, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что лидеры США и КНДР в ходе беседы, проходившей 18 июня, обсуждали одного из наиболее вероятных конкурентов Трампа в президентской гонке — Джо Байдена, а также другого участника праймериз от Демпартии — сенатора Элизабет Уоррен. При этом источники подчеркивают, что стенограмма разговора американского президента с Си Цзиньпином хранится в той же базе для секретной информации, в которой хранилась и скандальная запись переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп высказался, что Китаю следовало бы начать расследование деятельности Джо Байдена и его сына Хантера. При этом в беседе с журналистами Трамп подчеркнул, что еще не обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

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