Новосибирск, , 05:29 — REGNUM Экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский приступил к работе на новой должности — советника президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, пишет «Континент Сибирь».

Виктор Толоконский Kremlin.ru

По словам самого Толоконского, основной его задачей будут «творческий консалтинг», «жёсткого функционала» у него нет.

«Я не являюсь ответственным за какие-то проекты. Есть собственное видение тех или иных задач для повышения эффективности реализации проектов компании», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Толоконский летом радовал новосибирцев исполнением популярных ретрошлягеров и шансона.

Отметим, что Виктор Толоконский ранее был влиятельным сибирским политиком. За свои почти 30 лет политической деятельности он успел побывать мэром Новосибирска (с 1996 по 2000 год), губернатором Новосибирской области (с 2000 по 2010 год), полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе (с 2010 по 2014 год), губернатором Красноярского края (с 2014 по 2017 год) и главным советником мэра Новосибирска по организационному обеспечению его деятельности (с 24 ноября 2017 года по 4 июня 2018 года).

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«РАТМ Холдинг» является диверсифицированным объединением предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, корабельного насосостроения, инвестиционного и девелоперского направлений деятельности.

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