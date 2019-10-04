Лима, , 05:09 — REGNUM Новые министры, назначенные президентом Перу Мартином Вискаррой, были приведены к присяге, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что все новые члены правительства принесли присягу президенту Перу. Премьер-министром был назначен экс-министр юстиции Висенте Себальос. На пост главы МИД страны был назначен представитель Перу при ООН Гонсало Меса Куадра. Церемония присяги проходила в президентском дворце в Лиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил дату новых выборов. В ответ депутаты попытались отстранить президента от власти, однако на сторону главы государства встали армия и полиция. Теперь оппозиционные депутаты намерены обжаловать решение о роспуске парламента в Конституционном суде.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Конгресса Перу пожалуются в Конституционный суд