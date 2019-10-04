Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер давал показания на слушаниях американского Конгресса более девяти часов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Волкер утверждал, что не оказывал давления на украинские власти с целью инициировать расследование против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Он подчеркнул, что не знал о причинах задержки выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине на сумму в $250 млрд. Волкер добавил, что не знает причин, по которым была приостановлена подготовка к встрече украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер был вызван в американский Конгресс для дачи показаний из-за расследования в рамках начала процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами в палате представителей. Поводом для этого послужил телефонный разговор лидеров США и Украины, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на Зеленского.

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