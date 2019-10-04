Страсбург, Франция, , 04:59 — REGNUM Попытки провокатора криками сорвать выступление главы делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого попали на видео, опубликованное на канале «Дума ТВ» в YouTube.

На записи видна хладнокровная реакция Толстого на обвинительные крики на английском языке «Позор, Восточная Европа! Позор, российская делегация!» в самом начале его выступления, на которые он отреагировал словами:

«Вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии».

По требованию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье провокатор, оказавшийся депутатом Европарламента, был удален из зала охраной.

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В ходе обсуждения недавних протестов в Москве Толстой обратил внимание собравшихся на то, что репрессий, о которых так эмоционально заявлялось в зале, практически не было. И тем более не шло и речи о применении таких спецсредств, как резиновые пули.

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