Южно-Сахалинск, , 04:54 — REGNUM Действующий городской глава Сергей Надсадин 4 октября был выбран шестым созывом городской думы Южно-Сахалинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На пост мэра островной столицы претендовали два кандидата: действующий депутат городской думы Роман Веденеев и Сергей Надсадин.

На заседании гордумы присутствовали 25 депутатов. После докладов претендентов состоялось голосование. 21 депутат проголосовал за Надсадина, 3 — за Веденеева. Кандидат-депутат не голосовал.

Сегодня, 4 октября состоится инаугурация выбранного мэра Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов шестого созыва городской думы выбрали в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Срок полномочий мэра закончился 20 сентября.