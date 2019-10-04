Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Глава министерства энергетики США Рик Перри объявит об уходе в отставку в ноябре 2019 года, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Ряд источников предположил, что уход Перри связан со скандалом вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с началом процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами в Конгрессе США. Однако три источника газеты подчеркнули, что уход отставка Перри не связана с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за скандала вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским ушел в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.