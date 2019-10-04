Багдад, , 04:34 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди призвал власти страны поддержать его намерения сменить состав правительства, сообщает агентство Reuters.

По его словам, не существует «волшебного решения» проблем с иракским правительством. Поэтому он и обратился поддержать перестановки в кабинете министров Ирака. Махди подчеркнул, что требования протестующих по борьбе с коррупцией справедливы, однако этими вопросами должно заниматься правительство страны. Теперь кадровые перестановки в министерствах должны быть одобрены парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Марк Эспер поддержал суверенитет Ирака и поблагодарил иракские власти за обеспечение безопасности американских войск. Эспер подчеркнул, что партнерство Ирака и США носит стратегический характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Пентагона поддержал Ирак на фоне беспорядков в стране