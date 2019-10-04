Москва, 4 октября 2019, 04:18 — REGNUM Телеведущая Ольга Скабеева отвергла обвинения в целенаправленном очернении Украины российскими СМИ, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе дискуссионного клуба «Валдай».
"Специально никогда этого не делаем», — написала Скабеева в своем телеграмм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM накануне, Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», высказался о независимой редакционной политике государственных телеканалов, в результате которой, по его мнению, Украина выставляется «в невыгодном свете».
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