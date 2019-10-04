Москва, , 04:18 — REGNUM Телеведущая Ольга Скабеева отвергла обвинения в целенаправленном очернении Украины российскими СМИ, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе дискуссионного клуба «Валдай».

"Специально никогда этого не делаем», — написала Скабеева в своем телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM накануне, Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», высказался о независимой редакционной политике государственных телеканалов, в результате которой, по его мнению, Украина выставляется «в невыгодном свете».

«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе» . Путин

Читайте ранее в этом сюжете: Российскому телевидению не следует очернять украинский народ — Путин