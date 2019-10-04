Оттава, , 03:24 — REGNUM Эндрю Шир, возглавляющий оппозиционную Консервативную партию Канады с 2017 года, решил отказаться от имеющегося у него также гражданства США. Об этом 3 октября сообщил телеканал CTV.

«В августе он проинформировал правительство Соединенных Штатов, что отказывается от американского гражданства. Он заполнил все необходимые документы и в настоящее время ожидает ответа от посольства», — рассказал телеканалу представитель канадского политика Брок Харрисон.

Уточняется, что в соответствии с правилами посольства США в Оттаве, процедура отказа от гражданства может потребовать до десяти месяцев.

По словам Харрисона, Шир не обновлял свой паспорт гражданина США по достижению совершеннолетия (получил гражданство еще в детстве от отца), никогда не голосовал на выборах в США, а решение отказаться от гражданства принял еще в 2017 году.

Напомним, 3 октября некоторые канадские СМИ опубликовали информацию о двойном гражданстве лидера канадских консерваторов. Эндрю Шир, возглавляющий оппозиционную партию, по прогнозам экспертов, имеет хорошие шансы в случае победы на парламентских выборах 21 октября стать следующим премьер-министром Канады.

По данным социологических опросов, в преддверие выборов консерваторы опережают правящую Либеральную партию на 2,3% (35,5% против 32,9%).

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