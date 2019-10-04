Порт-о-Пренс, , 03:19 — REGNUM За две недели уличных акций протеста в Гаити погибли не менее 17 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на данные гаитянской Национальной сети защиты прав человека.

Также организация сообщает о 189 получивших ранения в ходе уличных беспорядков. По их данным, большинство пострадавших получили огнестрельные ранения. Отмечается, что среди раненых были и несовершеннолетние жители Гаити. Правозащитники утверждают, что не всем пострадавшим успели оказать оперативную медицинскую помощь из-за перебоев с электричеством в больницах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Гаити начались из-за перебоев с поставками в страну продуктов питания и топлива. Также протестные акции были вызваны стремительной инфляцией национальной валюты. Протесты нередко перерастали в столкновения с сотрудниками полиции.

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