Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер выразил уважение суверенитету Ирака и поблагодарил Багдад за обеспечение безопасности американских войск. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона по итогам встречи главы американского оборонного ведомства с советником премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности Фалехом аль-Файядом.

На встрече Эспер обсудил с аль-Файядом вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. При этом американские представители на переговорах указали на стратегический характер отношений США и Ирака в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным число жертв массовых беспорядков в Ираке достигло 31 человека. Число раненных в ходе протестов исчисляется сотнями человек. В столице Ирака Багдаде был из-за массовых протестных акций был введен комендантский час.

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