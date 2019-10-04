Джуба, , 02:34 — REGNUM Южный Судан и Китай намерены укрепить сотрудничество в нефтяном секторе в целях увеличения производства в сфере нефтяной промышленности стран Африки, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Добыча нефти

Посол КНР в Южном Судане Хуа Нин провел 2 октября переговоры с министром нефти Южного Судана Авовом Даниэлем Чуангом касательно инвестиционных возможностей в нефтяном секторе страны.

Заместитель министра нефти страны Майен Воль заявил, выступая по государственному радио Южного Судана SSBC, что стороны обсудили возможные варианты работы китайских компаний в Южном Судане и то, как они смогут ускорить уже существующие мощности по добыче.

«Мы намерены дружить с китайскими компаниями так, чтобы они добывали нефть, а нефть выгодна всем нам», — заявил Воль.

Отметим, что Южный Судан обладает третьими по величине запасами нефти в Африке к югу от Сахары, которые оцениваются в 3,5 млрд баррелей и огромное их число еще не разведано. Гражданская война в стране с 2013 года серьезно нарушила работу нефтяной сферы страны, снизив производство с 350 тыс. баррелей в сутки в 2011 году до менее чем 130 тыс. баррелей в 2014 году на фоне стремительной инфляции.

После подписания нового мирного соглашения в сентябре 2018 года, ранее закрытые месторождения были открыты снова, в связи с чем страна, не имеющая выхода к морю, надеется нарастить дневную выработку нефти до примерно 200 тыс. баррелей уже до конца 2019 года.

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