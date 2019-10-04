Хабаровск, , 03:22 — REGNUM Представлять интересы Хабаровского края в Совете Федерации очевидно будет выходец из «Единой России» Геннадий Мальцев — его кандидатуру одобрил губернатор края Сергей Фургал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет издание DVhab.ru пикантность ситуации состоит в том, что губернатор, являясь членом ЛДПР, не одобрил кандидатуры двух своих однопартийцев, отдав предпочтение представителю «Единой России». Коммунист Максим Кукушкин, депутат краевой думы, видит в этом некую межпартийную договорённость, считая сложившуюся ситуацию «странной».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательной думы Хабаровского края на своём первом заседании не смогли выбрать сенатора от региона, так как к тому времени ни одна из предложенных кандидатур не прошла согласование у губернатора.