Москва, , 02:26 — REGNUM Дежурные силы ПВО ВКС России 27 раз поднимались в воздух для пресечения возможного нарушения госграницы летательными аппаратами иностранных государств. Инфографику с данными Минобороны РФ 4 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 Mil.ru

Вдоль границ России с разведывательными целями барражировали 42 летательных аппарата, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Согласно инфографике Минобороны РФ, в рамках боевой подготовки вооруженных сил ВКС России провели более 15,7 тыс. мероприятий в ходе 311 летных смен на 69 аэродромах. Интенсивность мероприятий, по сравнению с предшествующим периодом (12,8 тыс. мероприятий) увеличилась.

В море на прошедшей неделе находилось более 10 подводных лодок, 60 надводных кораблей при поддержке более 30 судов обеспечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстановке у границ России за предшествующую неделю. Можно отметить возросшую активность воздушных средств разведки сил НАТО, когда в воздухе у границ на этой неделе отслеживалось уже 42 летательных аппарата против 27 за предыдущий период.

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