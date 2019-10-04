Москва, , 01:30 — REGNUM Инцидент с невыдачей виз в США российской делегации на Генассамблее ООН иронично прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«После того, как Помпео заверил Лаврова, что ничего не знал о невыдаче виз членам делегации России на ГА ООН, США вновь отказали в визах российским дипломатам. Наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе. Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? 3-й заместитель замглавы отдела?», — заявил российский сенатор.

Ранее российские дипломаты из состава делегации «Диалог Форт-Росс» не смогли приехать в Соединенные Штаты, так как им снова не выдали американских виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября комитет ООН по отношениям с принимающей стороной выразил обеспокоенность невыдачей виз российской делегации. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пообещал обсудить этот вопрос с российскими представителями при организации, а также с властями Соединенных Штатов.

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