Москва, , 01:15 — REGNUM Внутренняя «разборка» в Соединенных Штатах вышла за пределы страны, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Трамп палит из всех стволов. Он уже призвал не только Киев, но и Пекин расследовать деятельность Байдена. Байден кричит, что его не сломать. Демократы борзо точат нож импичмента. Словом, ковбойская разборка вышла далеко за пределы Вашингтона. И кто в ней не с Трампом, тот против него». Алексей Пушков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало бы начать расследование деятельности экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Позднее Трамп также призвал и Китай провести собственное расследование, не исключив при этом и возможность личного обращения к председателю КНР Си Цзиньпину.

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