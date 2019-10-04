Москва, 4 октября 2019, 01:15 — REGNUM Внутренняя «разборка» в Соединенных Штатах вышла за пределы страны, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало бы начать расследование деятельности экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Позднее Трамп также призвал и Китай провести собственное расследование, не исключив при этом и возможность личного обращения к председателю КНР Си Цзиньпину.
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