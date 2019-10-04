Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал иностранное государство вмешаться в процесс президентских выборов в Соединенных Штатов, заявила спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на своей странице в Twitter.

«Снова президент Трамп призвал иностранное государство вмешаться в наши выборы — это последний из примеров, когда он ставит личную политическую выходу выше защиты честных выборов», — заявила она.

Также в призывах к иностранному вмешательству Трампа обвинил и глава комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф.

«Президент Соединенных Штатов попросил иностранное государство снова вмешаться ради помощи своей избирательной кампании через расследование против конкурента… Это подвергает угрозе наши выборы. Это ставит по угрозу нашу национальную безопасность», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю следовало бы начать расследование против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Он также не исключил, что попросит председателя КНР Си Цзиньпина об этом.

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