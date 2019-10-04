Вашингтон, 4 октября 2019, 00:32 — REGNUM Китаю следовало бы начать расследование против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам у Белого дома.
«Тем не менее, Китаю следует начать расследование против Байденов. Потому что произошедшее в Китае так же плохо, как и то, что произошло на Украине», — заявил он.
Журналисты поинтересовались, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина о начале расследования, на что американский лидер ответил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало бы начать расследование против Байденов. Это заявление было сделано на фоне начавшейся в Соединенных Штатах процедуры импичмента Трампа, поводом для которой послужил скандал вокруг телефонных переговоров президентов США и Украины.
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