Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Китаю следовало бы начать расследование против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам у Белого дома.

«Тем не менее, Китаю следует начать расследование против Байденов. Потому что произошедшее в Китае так же плохо, как и то, что произошло на Украине», — заявил он.

Журналисты поинтересовались, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина о начале расследования, на что американский лидер ответил:

Дональд Трамп «Не просил, но, конечно, об этом стоит подумать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало бы начать расследование против Байденов. Это заявление было сделано на фоне начавшейся в Соединенных Штатах процедуры импичмента Трампа, поводом для которой послужил скандал вокруг телефонных переговоров президентов США и Украины.

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