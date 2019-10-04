Екатеринбург, , 05:56 — REGNUM В Екатеринбурге подали заявку на проведении митинга и шествия, направленных против проведения опроса о судьбе храма Святой Екатерины. Об этом заявил активист Виктор Балдин в Facebook.

По словам Балдина, заявление уже подано в министерство общественной безопасности региона, где и согласовывают публичные мероприятия. В нём предложено провести протесты прямо в день проведения опроса — 13 октября 2019 года.

По мнению активиста, опрос проводится «в интересах частного застройщика» и в нарушение законодательства, а также противоречит указаниям президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее горизбирком отклонил заявку на проведение референдума о статусе сквера у Драмтеатра, где ранее хотели построить храм Святой Екатерины. Теперь горожане определят новую площадку для религиозного объекта на общегородском опросе 13 октября 2019 года.

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