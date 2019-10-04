Екатеринбург, , 05:55 — REGNUM В Свердловской области ищут нового руководителя для регионального МУП «Монетный щебеночный завод». Информация размещена на сайте свердловского министерства по управлению госимуществом (МУГИСО).

В МУГИСО уже сформировали конкурс и начали принимать документы от первых участников. Испытания пройдут в два этапа: сначала кандидатов оценят по документам об образовании, опыте работы и стаже, а после этого проведут индивидуальное собеседование.

Документы принимаются до 30 октября 2019 года. Сам конкурс пройдёт 6 ноября.

Напомним, предприятие помимо своей основной деятельности — разработки месторождений с полезными ископаемыми — владеет медиаактвами. МУПу принадлежит «4 канал» и «Студия-41».

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