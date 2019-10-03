Киев, , 23:56 — REGNUM В середине октября текущего года может состояться крупномасштабный обмен удерживаемыми лицами, заявил 3 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «1+1».

По словам Пристайко, будущий обмен должен стать более масштабным, чем предыдущий, когда стороны освободили по 35 человек из числа осуждённых и задержанных.

Стоит отметить, что подавляющее большинство людей, переданных Киевом на обмен, являлись гражданами Украины.

Других подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что 15 октября на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, может быть согласован обмен пленными по принципу «всех на всех».

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