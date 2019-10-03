Сочи, Краснодарский край, 3 октября 2019, 23:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился сегодня, 3 октября, в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».
Оба президента отметили динамику в торгово-экономических отношениях.
В свою очередь Алиев отметил рост товарооборота между странами.
«В прошлом году, и в этом году. По нашим данным, до августа уже где‑то более 20 процентов. И реализация «дорожных карт», которые мы с Вами утвердили, приведёт, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах».