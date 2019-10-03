Ростов-на-Дону, , 23:34 — REGNUM Бывший заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк перешёл на работу в правительство Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 3 октября.

В должности заместителя донского губернатора Вовк будет курировать дорожную и транспортную отрасль, а также строительство.

О новом управленце известно, что родился он в Ростове-на-Дону. В разные годы работал в коммерческих организациях транспортного комплекса, возглавлял «Ростовский порт».

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