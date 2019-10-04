Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина может снова возглавить екатеринбургский ТЮЗ после окончания «министерского» контракта. Об этом чиновница заявила ЕАН.

Екатеринбург, , 05:48 — REGNUM По словам министра, после публикации слухов о её возможной отставке Учайкиной позвонил вице-губернатор Павел Креков.

«Сказал: «У вас контракт еще на два года, куда вы собрались? В какой театр? Продолжаем работать!» — процитировала слова чиновника министр.

Чем займётся Учайкина ещё через два года, она ещё не решила. Министр подтвердила, что может снова возглавить ТЮЗ. «Или крючком вязать», — предположила чиновница.

Напомним, ранее в местных СМИ предположили, что Светлану Учайкину на посту министра сменит её заместитель Сергей Радченко. Сам Радченко, впрочем, отказался комментировать слухи.

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