Дамаск, , 22:29 — REGNUM Операция вооружённых сил Турции в Сирии на восточном берегу Евфрата началась с разгрома отряда турецких спецназовцев, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu со ссылкой на страницы сирийских боевиков в соцсетях.

Турецкий спецназ U.S. Navy

По утверждению Sohu, восточнее Манбиджа разведывательный отряд турецкого спецназа численностью порядка 30 человек был разбит «разнородными» незаконными вооружёнными формированиями.

Боевики утверждают, что убили 12 турецких военных, а остальных взяли в плен.

При этом Sohu напоминает, что в 2017 году произошло аналогичное событие. Тогда отряд турецкого спецназа попал в засаду курдских вооружённых формирований, подконтрольных США.

Стоит отметить, что Минобороны Турции воздерживается от официальных комментариев по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявил о намерении создать «зону безопасности» на севере Сирии даже без согласования с США.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация в сирийских лагерях беженцев выходит из-под контроля — Захарова