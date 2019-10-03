Дамаск, 3 октября 2019, 22:29 — REGNUM Операция вооружённых сил Турции в Сирии на восточном берегу Евфрата началась с разгрома отряда турецких спецназовцев, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu со ссылкой на страницы сирийских боевиков в соцсетях.

Турецкий спецназ
Турецкий спецназ
U.S. Navy

По утверждению Sohu, восточнее Манбиджа разведывательный отряд турецкого спецназа численностью порядка 30 человек был разбит «разнородными» незаконными вооружёнными формированиями.

Боевики утверждают, что убили 12 турецких военных, а остальных взяли в плен.

При этом Sohu напоминает, что в 2017 году произошло аналогичное событие. Тогда отряд турецкого спецназа попал в засаду курдских вооружённых формирований, подконтрольных США.

Стоит отметить, что Минобороны Турции воздерживается от официальных комментариев по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявил о намерении создать «зону безопасности» на севере Сирии даже без согласования с США.

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