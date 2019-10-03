Страсбург, Франция, , 22:06 — REGNUM На дебаты в ПАСЕ по вопросу митингов в Москве перед выборами в Мосгордуму некоторыми возлагались большие надежды, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Вот и завершились в ПАСЕ дебаты, посвященные митингам в связи с выборами в МГД. Некоторые возлагали на них огромные надежды. Даже буйных на галёрку подослали», — отметил Толстой в Facebook.

Толстой также обратил внимание на действия спикера ПАСЕ в этой ситуации.

«Председатель ПАСЕ призвала их покинуть зал (а как же демократия и свобода слова?), потому что те, кто «призывает к соблюдению прав, должны соблюдать их сами». И ведь никто не поспорит с этим утверждением», — указал он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, антироссийский активист попытался сорвать выступление главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), но был выдворен из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Активист на английском языке говорил: «Позор российской делегации».

Провести дебаты по поводу митингов предложила политгруппа «Альянс либералов и демократов за Европу», ПАСЕ предложение поддержала.

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