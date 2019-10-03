Ашхабад, , 21:53 — REGNUM Во время визита в Нью-Йорк министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры с главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Стороны «обсудили ход реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и имплементацию регионального плана действий по ее осуществлению в Центральной Азии».

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства подписал Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, разработанный ООН по инициативе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева четыре года назад — в 2015 году.