Душанбе, , 21:50 — REGNUM Администрация Горно-Бадахшанской автономной области опубликовала на своей странице в Facebook заявление, в котором опровергла все сообщения о передаче серебряного месторождения «Якджилва» китайской компании «Каши Синьюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед».

В заявлении сказано, что нижняя палата парламента заключила три соглашения о сотрудничестве непосредственно с Горно-Бадахшанской автономной областью.

Согласно первому соглашению, на восстановление водопроводной линии, а также канализационной системы города Хорог Европейский банк реконструкции и развития выделит 4 млн евро, из которых 50% денежных средств будет предоставлено в виде гранта, а оставшиеся 2 млн евро — в виде льготного кредита. По второму соглашению сумма финансирования остается прежней — 4 млн евро (50% — льготный кредит, 50% — грантовые средства). Деньги пойдут на очистку и переработку бытовых отходов.

Как отмечается в заявлении: «Третье соглашение касается ввода в эксплуатацию месторождения «Якджилва». Напоминаем, оно еще в 2016 году было передано компании «Минералз», а в 2018 году было открыто при участии президента страны Эмомали Рахмона. На предприятии в 2018 работало 200 человек, в том числе 101 местный житель».

В заявлении говорится, что ратификация соглашения между правительством Таджикистана и Китаем это «обычный процесс привлечения зарубежных инвестиций». Ведь в области на данный момент находится более 120 залежей серебра, для запуска которых требуются финансовые вливания. Учитывая, что месторождение «Якджилва» располагается на высоте 4500 метров над уровнем моря и там нет ни света, ни воды, разработка рудника, в котором залежи серебра составляют 415 тонн, очень осложнена.

По словам властей области, китайская компания «Каши Синьюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед» получает в пользование «Якджилву» сроком на 20 лет. При этом данное соглашение может быть продлено.

Заявление стало ответом властей области на дискуссии и негодование жителей ГБАО в социальных сетях, которые считают, что месторождение серебра передается Китаю в качестве оплаты задолженностей Таджикистана. Они просят власти ГБАО опубликовать полный текст соглашения между руководством китайской компании и правительством Таджикистана.

Напомним, что 1 октября 2019 года нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала заключенное в июне 2019 года инвестиционное соглашение между властями Таджикистана и ООО «Каши Синьюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед» КНР о комплексной разработке месторождения серебра «Якджилва» ГБАО.

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