Челябинск, , 21:44 — REGNUM В Челябинской области изменится принцип работы с муниципалитетами. Об этом на заседании облправительства заявил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что уже есть немало случаев, когда руководители муниципалитетов пытались скрыть имеющиеся проблемы. Они делали это вместо того, чтобы заострить на проблемах внимание и предложить совместные с областной властью пути их решения.

«Конечно, можно пытаться заниматься ручным управлением, но это было бы неэффективно и содержательно неверно. Здесь нужен системный и надежный механизм, который бы работал как, извините за тавтологию, хорошие швейцарские часы», — сказал Текслер.

В связи с этим губернатор решил изменить методы работы с территориями. Теперь она будет устроена по кустовому принципу. В регионе создадут несколько больших групп муниципалитетов. А курировать эти группы будут опытные в плане государственного и муниципального управления люди, которые знают специфику тех или иных территорий.