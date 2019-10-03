Бишкек, , 21:41 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев обсудил с послом Катара Абдуллой бин Ахмед Аль-Сулайти совместные проекты по строительству зданий больниц в регионах республики и проведение бесплатных хирургических операций катарскими медиками. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

По словам дипломата, Катарская благотворительная организация «имеет большое желание помочь сектору здравоохранения в деле строительства больниц в отдаленных районах Киргизии и в обновлении материально-технической базы организаций здравоохранения».

Глава министерства здравоохранения и посол Катара договорились провести дополнительную встречу по решению вопроса строительства медучреждений, а также для определения даты проведения акции по бесплатному проведению операций катарских врачей совместно с местными специалистами.