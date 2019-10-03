Ашхабад, , 21:40 — REGNUM В Лебапской области Туркмении сотрудники полиции выявляют владельцев квадрокоптеров и штрафуют их на сумму от тысячи до трех тысяч манатов (от 18,7 тысячи до 56,1 тысячи рублей), передает «Азатлык».

При этом граждан, имеющих дистанционно управляемые летательные аппараты, предупреждают, что в следующий раз против них будет возбуждено уголовное дело, а сами они будут переданы органам государственной безопасности.

По словам местных жителей, больше всего из-за негласного запрета на владение и использование дронов страдают туркменистанцы, зарабатывающие на жизнь съемкой видео на свадьбах, днях рождения и других торжествах.

Полицейский на условиях анонимности рассказал о том, что главной причиной введения запрета на использование квадрокоптеров стало беспокойство властей по поводу того, что на снятое с дрона видео могут попасть очереди за продуктами, выстраивающиеся перед государственными магазинами.

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