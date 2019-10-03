Тегеран, , 21:39 — REGNUM МИД Ирана призвал шиитских паломников отложить посещение святых мест в Ираке, 3 октября передает агентство Associated Press.

Министерство призывает паломников подождать, пока в Ирак, охваченный массовыми протестами и беспорядками, «вернется мир».

В октябре мусульмане-шииты со всего мира традиционно отмечают в иракской Кербеле Арбаин, приуроченный к сороковому дню мученичества Имама Хусейна. В 2019 году Арбаин будет проводиться 19 октября.

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