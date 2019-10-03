Ашхабад, , 21:35 — REGNUM Желающие выехать за рубеж на заработки трудовые мигранты вынуждены платить взятки сотрудникам миграционной службы Туркмении, поскольку те находят любой предлог, чтобы не выпустить человека из страны, пишет «Хроника Туркменистана».

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Издание отмечает, что такая ситуация возникает даже в том случае, если человек не числится ни в каких «черных списках».

В результате туркменистанцам приходится искать посредников, которые передадут чиновникам «неофициальную плату» за возможность покинуть Туркмению. Сумма взятки обычно колеблется в пределах $2 300 (150 500 рублей).

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