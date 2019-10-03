Багдад, , 21:31 — REGNUM По неофициальной информации, полученной иракских медиков, число жертв трех дней массовых беспорядков на юге Ирака достигло 31 человека, 3 октября передает агентство Associated Press.

По информации неназываемого представителя Министерства здравоохранения Ирака, с в ночь со 2 на 3 октября погибли не менее шести человек, ещё десять погибли в четверг, 3 октября.

Число раненых в ходе протестов в Багдаде, Эн-Насирии, Эль-Куте и других городах на юге Ирака составляет сотни человек.

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